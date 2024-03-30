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Москва напомнила Пашиняну, что российских пограничников размещали по его личной просьбе

Армения Материалы 30 марта 2024 13:40 (UTC +04:00)
Москва напомнила Пашиняну, что российских пограничников размещали по его личной просьбе

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ/Trend/ - Наблюдательные посты российских пограничников размещали в 2020 году на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России Сергей Копыркин в интервью 24News, передает в субботу Trend.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в 2020 году», - сказал посол.

По словам Копыркина, армянская сторона «так и не решилась легализовать размещение российских наблюдательных постов».

Он добавил, что на пограничников России в Армении «были потрачены довольно большие деньги из российского государственного бюджета».

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