Москва напомнила Пашиняну, что российских пограничников размещали по его личной просьбе

БАКУ/Trend/ - Наблюдательные посты российских пограничников размещали в 2020 году на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России Сергей Копыркин в интервью 24News, передает в субботу Trend.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в 2020 году», - сказал посол.

По словам Копыркина, армянская сторона «так и не решилась легализовать размещение российских наблюдательных постов».

Он добавил, что на пограничников России в Армении «были потрачены довольно большие деньги из российского государственного бюджета».