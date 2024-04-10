Армения не против начала делимитации границ с четырех сел Газахского района Азербайджана - Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения не против начать процесс делимитации границ с четырех сел Газахского района Азербайджана.

Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана", - отметил он.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудило вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном 9 апреля.

Обсуждение этого вопроса прошло в закрытом режиме. Экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Сейран Оганян и еще девять депутатов парламента Армении не были допущены к заседанию.

Также напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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