Миссия ЕС занимается в Армении сбором разведданных против России, Ирана и Азербайджана – Галузин

БАКУ/Trend/ - Мониторинговая миссия Евросоюза (ЕС) занимается в Армении сбором разведданных против России, Ирана и Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если в 2022 году Ереван согласился бы на предложение реализовать по линии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием "мониторинга"», - сказал он.

По словам Галузина, в случае с ОДКБ "речь шла о серьезных инициативах, включавших военно-техническую помощь, направление мониторинговой миссии, содействие в обучении погранвойск".