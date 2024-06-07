БАКУ /Trend/ - В результате взрыва на АЗС в Армении пострадали семь человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, передает Trend.

Согласно информации, взрыв на станции, расположенной на втором километре автодороги Ереван-Севан.

Сообщается, что одного из пострадавших выписали после оказания первой помощи.

Отмечается, что два человека находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое. В министерстве добавили, что четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии.