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В результате взрыва на АЗС в Армении пострадали семь человек

Армения Материалы 7 июня 2024 02:55 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате взрыва на АЗС в Армении пострадали семь человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, передает Trend.

Согласно информации, взрыв на станции, расположенной на втором километре автодороги Ереван-Севан.

Сообщается, что одного из пострадавших выписали после оказания первой помощи.

Отмечается, что два человека находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое. В министерстве добавили, что четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии.

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