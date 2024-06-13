БАКУ/Trend/ - Заседание правительства Армении перенесено на завтра, передает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Премьер-министр Никол Пашинян сегодня примет участие в обсуждениях выполнения бюджета 2023 года в парламенте. Соответственно, заседание правительства, которое должно было состояться сегодня в 11:00, перенесено на пятницу, 14 июня", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что протестное движения направилось к зданию правительства для проведения акции.

Отметим, что сегодня с утра участники акции протеста уже на площади Республики, у Дома правительства в Ереване. На месте и полицейские кордоны.

Вчера стало известно, что в Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента. Одному из протестующих оторвало кисть руки.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.