БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян оскорбил президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока там президент Лукашенко, из-за его заявлений в Азербайджане.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко", - сказал он.

Ранее на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

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