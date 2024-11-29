Антироссийский демарш Армении: Ереван в поисках западных инвестиций для экологически опасного проекта

БАКУ/Trend/ - Армения отказалась от капитала Евразийского банка развития (ЕАБР) для разработки Амулсарского золотого месторождения, о негативных экологических последствиях которого говорилось неоднократно.

"Компания Lydian Armenia отозвала свою заявку. Все внутренние процедуры Банка по оценке заявки были остановлены", - сообщил представитель ЕАБР в ответ на запрос Trend.

Напомним, что меморандум о намерениях, подписанный в феврале 2023 года между министерством экономики Армении, компанией Lydian Armenia и ЕАБР, предусматривал привлечение финансового пакета на сумму 250 миллионов долларов. Ожидалось, что ЕАБР предоставит 100 миллионов долларов, еще 50 миллионов должен был предоставить местный банк, а оставшуюся сумму должна была привлечь сама Lydian Armenia.

Вероятно, теперь Армения будет искать альтернативные источники финансирования уже на Западе, что можно расценивать как очередной демарш Армении против России. Ереван хочет привлечь западный капитал для реализации своего экологически опасного проекта, несмотря на глобальную тревогу по поводу климатического кризиса. Отказ от сотрудничества с ЕАБР, основанным Россией и Казахстаном, вписывается в стратегию постепенного дистанцирования Армении от России и переориентации на Запад. На фоне усиления западного влияния в стране, Ереван открыто демонстрирует готовность игнорировать экологические риски и продолжать реализацию проекта с помощью западных инвесторов.

Экологические угрозы проекта "Амулсар"

Месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису (Джермук), богатого природными минеральными водами. Эксплуатация рудника наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису (Джермук). Месторождение также расположено в районе между Арпачаем и Базарчаем. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в Араз. Использование в эксплуатации месторождения Амулдаг давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды, уничтожает природу, приводит к закислению и отравлению речных вод.

Помимо того, что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гейча (Севан) – крупнейшего пресноводного озера Армении, расположенного вблизи этого района. В то же время эта промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Арпачай, протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики а также Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда – в Каспийское море. Таким образом, это наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

Неслучайно некоторое время назад более 60 действующих в Армении организаций гражданского общества обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предупреждением, что эксплуатация рудника Амулдаг (Амулсар) нанесет большой ущерб окружающей среде, поэтому армянские власти должны отменить решение о возобновлении его деятельности, а прокуратура должна проверить результаты экспертизы относительно воздействия рудника на окружающую среду.

Так, в поисках новых источников финансирования для экологически разрушительного проекта Амулсарского месторождения, Армения продолжает откровенно отдаляться от своих традиционных партнеров, включая Россию, и всё активнее ищет поддержку у западных инвесторов. Парадоксально, но страна, которая в 2026 году станет хозяйкой 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), демонстрирует полное пренебрежение к вопросам сохранения окружающей среды и устойчивого развития.

Ориентируясь на западный капитал, армянские власти намерены продвигать проект, который представляет серьезную угрозу не только для экосистемы самой Армении, но и для региона в целом. В стремлении к сомнительным экономическим выгодам Ереван, похоже, готов пожертвовать природными ресурсами и благополучием своих соседей. Такое поведение ставит под сомнение искренность экологических обещаний Армении и превращает её в источник экологической нестабильности на Южном Кавказе.