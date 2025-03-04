Спикер армянского парламента анонсировал "очень интересные события"

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни могут произойти очень интересные события.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя азербайджано-армянские отношения.

"Все развивается так быстро, что в ближайшие дни может произойти много интересных событий", - сказал Симонян.

Он отметил, что касательно вопроса открытия коммуникаций может появиться множество новостей.

"Например, наш ответ Азербайджану может быть дан в течение этой недели", - добавил Симонян.