Грузия надеется на повышение кредитного рейтинга страны

16 октября 2017 13:54 (UTC+04:00)

Грузия надеется на повышение кредитного рейтинга страны, после чего у нее откроются возможности для привлечения новых инвестиций, заявил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили после встречи с представителями международных рейтинговых компаний Fitch Ratings, Moody"s и Standard & Poor"s, передает "Бизнес Грузия".

"Для привлечения институциональных инвесторов очень важно повысить кредитные суверенные рейтинги страны. Именно в этом направлении мы провели очень интенсивные дискуссии с международными рейтинговыми компаниями. Мы очень близки к тому кредитному рейтингу, после которого у Грузии откроются возможности для привлечения новых инвестиций", — цитирует Кумсишвили пресс-служба Минфина страны.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в сентябре этого года впервые с 2010 года повысило кредитный рейтинг для Грузии с уровня Ba3 до уровня Ba2.

По оценке агентства, для Грузии остается стабильный прогноз, а устойчивость экономики Грузии в результате регионального экономического шока, который начался в 2014 году, демонстрирует растущую силу экономики и институтов.

При этом агентство отмечает, что условиями для повышения рейтинга стали экономическая стабильность, диверсификация соглашения об ассоциации и соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле с Евросоюзом, расширение торговых контактов и перспектива подписания соглашения о свободной торговле с Китаем.

Помимо этого, Moody's Investors Service также повысило прогноз по необеспеченным рейтингам Грузии в иностранной валюте и прогноз по депозитам и облигациям.

Azernews Newspaper
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