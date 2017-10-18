Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%

18 октября 2017 14:36 (UTC+04:00)

Россия вновь лидирует по объему денежных переводов в Грузию – из РФ в сентябре 2017 года перечислили более 40,7 миллиона долларов, что на 16,6% больше по сравнению с сентябрем 2016 года, передает "Бизнес Грузия" со ссылкой на сайте Национального банка Грузии.

На долю России в сентябре приходится 32,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Всего объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2017 года вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил порядка 124,4 миллиона долларов.

Второе место занимает Италия — в Грузию из этой страны в сентябре перечислили более 13 миллионов долларов, что на 30,2% больше по сравнению с сентябрем 2016 года.

За ней следуют Греция — более 13 миллионов долларов (21%), США — порядка 12,6 миллиона долларов (3,2%), Израиль — более 11,6 миллиона долларов (10%), Турция — более 9,5 миллиона долларов (28,6%).

За девять месяцев 2017 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем вырос на 19,7% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года и составил порядка 872 миллионов долларов.

Azernews Newspaper
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