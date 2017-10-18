Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%

18 октября 2017 16:33 (UTC+04:00)

После увеличения таможенной пошлины на импорт, праворульные автомобили все-таки завозятся в Грузию, но в очень небольших количествах – в частности, их импорт сократился на 96%. По данным министерства внутренних дел, с 1 января по 11 октября 2017 года, то есть после увеличения тарифов, в страну было импортировано 1 319 праворульных автомобилей, передает "Бизнес Грузия".

Конечно, этот показатель даже близко не сравнится с прошлогодним, когда в Грузию завозили около 3500 праворульных машин в месяц, однако факт, что импорт японских автомобилей все же продолжается.

Мнение экспертов и импортеров по этому поводу разделилось.

По словам главы Ассоциации транспорта и автомобилей Давида Месхишвили, несмотря на высокие таможенные пошлины, спрос на японские машины сохраняется, однако импортеры возражают, и считают, что данный бизнес в Грузии не имеет перспективы.

«Японские автомобили настолько дешевые, что даже с высокими тарифами, они все же выгодны для импортеров. Насколько мне известно, они иногда могут купить в Японии автомобиль за 100 долларов. Понятно, что даже при очень высоких таможенных пошлинах, эта машина в любом случае будет дешевой. Именно с этим связано, что спрос на праворульные автомобили все еще существует» - заявил Месхишвили.

Импортеры обращают внимание на несовершенство законодательства, в частности, неточность в методологии подсчета стоимость растаможки, и этим мнгие пользуются.

По словам главы компании «Робани моторс» Элгуджи Джгамадзе, это в частности, касается гибридных автомобилей, растаможка на которые снизилась в 6 раз.

«Многие импортеры как раз в этом и нашли выход – импортируют праворульные гибриды, что позволяет им меньше платить. Сейчас 80% проданных в Грузии праворульных машин – как раз гибриды. Считаю, что регуляции были приняты неправильно. Например, есть «стоп-гибриды», которые не работают на электромоторе, но законодательно считаются полноценными гибридами, соответственно, на них распространяются таможенные льготы» - заявио он.

Azernews Newspaper
Новости по теме
За местными выборами в Грузии будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек
Грузия 15:38
Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%
Грузия 14:36
Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности
Грузия 13:12
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
Грузия 13:02
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 12:55
Грузия готова принять Мюнхенскую конференцию по безопасности
Грузия 01:22
Шторм на побережье Грузии достигает пяти баллов
Грузия 17 октября 13:05
В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»
Грузия 17 октября 11:51
Грузия участвует в конкурсе профессиональных навыков в Абу-Даби
Грузия 17 октября 11:02
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
На окраине Тбилиси прогремел взрыв
Грузия 16 октября 14:41
Грузия надеется на повышение кредитного рейтинга страны
Грузия 16 октября 13:54
В Грузии появился первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор
Грузия 14 октября 12:39
Парламент Грузии преодолел вето президента по проекту конституционных изменений
Грузия 13 октября 17:32
Грузия начала фундаментальную реформу обороны
Грузия 13 октября 15:26
Экспорт из Грузии вырос на 28,3%
Грузия 13 октября 14:45
ЕС и Грузия проводят Стратегический диалог по вопросам безопасности
Грузия 13 октября 11:14
Президент Грузии помиловал 226 осужденных
Грузия 12 октября 16:35