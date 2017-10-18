Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%

После увеличения таможенной пошлины на импорт, праворульные автомобили все-таки завозятся в Грузию, но в очень небольших количествах – в частности, их импорт сократился на 96%. По данным министерства внутренних дел, с 1 января по 11 октября 2017 года, то есть после увеличения тарифов, в страну было импортировано 1 319 праворульных автомобилей, передает "Бизнес Грузия".

Конечно, этот показатель даже близко не сравнится с прошлогодним, когда в Грузию завозили около 3500 праворульных машин в месяц, однако факт, что импорт японских автомобилей все же продолжается.

Мнение экспертов и импортеров по этому поводу разделилось.

По словам главы Ассоциации транспорта и автомобилей Давида Месхишвили, несмотря на высокие таможенные пошлины, спрос на японские машины сохраняется, однако импортеры возражают, и считают, что данный бизнес в Грузии не имеет перспективы.

«Японские автомобили настолько дешевые, что даже с высокими тарифами, они все же выгодны для импортеров. Насколько мне известно, они иногда могут купить в Японии автомобиль за 100 долларов. Понятно, что даже при очень высоких таможенных пошлинах, эта машина в любом случае будет дешевой. Именно с этим связано, что спрос на праворульные автомобили все еще существует» - заявил Месхишвили.

Импортеры обращают внимание на несовершенство законодательства, в частности, неточность в методологии подсчета стоимость растаможки, и этим мнгие пользуются.

По словам главы компании «Робани моторс» Элгуджи Джгамадзе, это в частности, касается гибридных автомобилей, растаможка на которые снизилась в 6 раз.

«Многие импортеры как раз в этом и нашли выход – импортируют праворульные гибриды, что позволяет им меньше платить. Сейчас 80% проданных в Грузии праворульных машин – как раз гибриды. Считаю, что регуляции были приняты неправильно. Например, есть «стоп-гибриды», которые не работают на электромоторе, но законодательно считаются полноценными гибридами, соответственно, на них распространяются таможенные льготы» - заявио он.