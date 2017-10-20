В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2017 года составил более 7,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Это на 12,1% больше данных за аналогичный период 2016 года, передает "Бизнес Грузия" со ссылкой на Национальная служба статистики Грузии «Сакстат».

За девять месяцев 2017 года экспорт составил более 1,9 миллиарда долларов, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На 7,4% вырос также и объем импорта, который в январе-сентябре составил более 5,6 миллиарда долларов.

Отрицательный торговый баланс Грузии за девять месяцев составил более 3,6 миллиарда долларов, что представляет собой 48,7% от всего внешнеторгового оборота.

За отчетный период товарооборот Грузии со странами Евросоюза увеличился на 5,6%, составив более 2 миллиардов долларов. Со странами СНГ товарооборот за январь-сентябрь составил 2,4 миллиарда долларов, что на 31,2% больше в сравнении с данными за 2016 год.

В целом, на десятку главных торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2017 года пришлось 65,7% от общего товарооборота страны. Первым торговыми партнером Грузии стала Турция, внешнеторговый оборот с которой в январе-сентября составил более 1,1 миллиарда долларов с Турцией. Затем следуют Россия – более 800 миллионов долларов и Китай — более 600 миллионов долларов.

Главными экспортными товарами Грузии в январе-сентябре 2017 года были:

Руды и медные концентраты (стоимость более 309 миллионов долларов, что составляет 16% от общего объема экспорта);

Ферросплавы (стоимостью 237 миллиона долларов — 12,2% от общего объема экспорта);