Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза

20 октября 2017 16:09 (UTC+04:00)

Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза – заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, передает "Грузия Online".

По его словам, Грузия эффективно осуществляет реформы, предусмотренные соглашением о глубокой и всеобъемлющей торговле, подразумевающие значительную стандартизацию разных сфер. По заявлению Джанелидзе, проведенные реформы значительно увеличили торговые отношения с Евросоюзом, в результате чего Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, а торговля и экспорт стабильно возрастает.

По информации пресс-службы МИД, министр говорил об успешных показателях Грузии в международных рейтингах.

"По последней оценке президента Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Грузия названа лидером среди стран, находящихся в процессе интеграции в западной экономике. Инвестиции, и деятельность Европейского банка реконструкции и развития на душу населения самая высокая среди стран, где оперирует организация. Европейский банк инвестиции открыл новое представительство в Тбилиси, и отметил это началом новых проектов стоимостью сотни миллионов евро"- заявил министр.

По предположению Михаила Джанелидзе, в среднесрочной перспективе в Грузии усилится экономический рост, чему будут содействовать реформы, запланированные правительством, что также прогнозирует Международный валютный фонд. По заявлению министра, наряду с экономической интеграцией, Грузия усилила процесс секторальной интеграции с Евросоюзом, и присоединилась ко многим программам.

В своем выступлении министр заострил внимание на функцию Грузии, как хаба бизнес и транзитной деятельности, и отметил, что правительство Грузии продолжает осуществление реформ и конкретных проектов в данном направлении.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В тюрьмах Грузии откроется 10 избирательных участков
Грузия 15:09
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Грузия 13:03
В Правительстве Грузии желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми
Грузия 19 октября 16:22
В Грузии военных будут обучать профессиям сварщика и электрика
Грузия 19 октября 16:18
МВД Грузии переходит на чрезвычайный режим работы
Грузия 19 октября 12:04
Грузия потратила 15 млн. лари на борьбу с нашествием мраморных клопов
Грузия 18 октября 17:14
Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%
Грузия 18 октября 16:33
За местными выборами в Грузии будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек
Грузия 18 октября 15:38
Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%
Грузия 18 октября 14:36
Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности
Грузия 18 октября 13:12
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
Грузия 18 октября 13:02
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 18 октября 12:55
Грузия готова принять Мюнхенскую конференцию по безопасности
Грузия 18 октября 01:22
Шторм на побережье Грузии достигает пяти баллов
Грузия 17 октября 13:05
В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»
Грузия 17 октября 11:51
Грузия участвует в конкурсе профессиональных навыков в Абу-Даби
Грузия 17 октября 11:02
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
На окраине Тбилиси прогремел взрыв
Грузия 16 октября 14:41