Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза – заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, передает "Грузия Online".

По его словам, Грузия эффективно осуществляет реформы, предусмотренные соглашением о глубокой и всеобъемлющей торговле, подразумевающие значительную стандартизацию разных сфер. По заявлению Джанелидзе, проведенные реформы значительно увеличили торговые отношения с Евросоюзом, в результате чего Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, а торговля и экспорт стабильно возрастает.

По информации пресс-службы МИД, министр говорил об успешных показателях Грузии в международных рейтингах.

"По последней оценке президента Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Грузия названа лидером среди стран, находящихся в процессе интеграции в западной экономике. Инвестиции, и деятельность Европейского банка реконструкции и развития на душу населения самая высокая среди стран, где оперирует организация. Европейский банк инвестиции открыл новое представительство в Тбилиси, и отметил это началом новых проектов стоимостью сотни миллионов евро"- заявил министр.

По предположению Михаила Джанелидзе, в среднесрочной перспективе в Грузии усилится экономический рост, чему будут содействовать реформы, запланированные правительством, что также прогнозирует Международный валютный фонд. По заявлению министра, наряду с экономической интеграцией, Грузия усилила процесс секторальной интеграции с Евросоюзом, и присоединилась ко многим программам.

В своем выступлении министр заострил внимание на функцию Грузии, как хаба бизнес и транзитной деятельности, и отметил, что правительство Грузии продолжает осуществление реформ и конкретных проектов в данном направлении.