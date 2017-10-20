Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ

Один из лидеров грузинской партии "Европейская Грузия", бывший член партии "Единое национальное движение" Гиги Церетели стал президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом, как передает Грузия Online, сообщает член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе.

"Это очень важно для безопасности, имиджа Грузии и активизации стоящих перед нашей страной на международной арене вызовов. Так что - поздравляю всех! Желаю Гиги успехов, уверен, он отлично справится с этой ответственностью", - сказал Кахидзе.