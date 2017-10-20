Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ

20 октября 2017 21:37 (UTC+04:00)

Один из лидеров грузинской партии "Европейская Грузия", бывший член партии "Единое национальное движение" Гиги Церетели стал президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом, как передает Грузия Online, сообщает член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе.

"Это очень важно для безопасности, имиджа Грузии и активизации стоящих перед нашей страной на международной арене вызовов. Так что - поздравляю всех! Желаю Гиги успехов, уверен, он отлично справится с этой ответственностью", - сказал Кахидзе.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нерешенные конфликты в регионе ОБСЕ создают проблему для свободного доступа к источникам воды – азербайджанский депутат
Политика 5 октября 15:43
Еще три страны присоединились к Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ
Политика 4 октября 16:51
Группа депутатов Милли Меджлиса примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
Политика 30 сентября 18:33
ПА ОБСЕ сделает все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта - спецпредставитель
Политика 25 сентября 14:24
Минская группа должна предпринять более решительные шаги - спикер азербайджанского парламента
Политика 8 сентября 15:54
Нагорно-карабахское урегулирование может быть обсужденo в ПА ОБСЕ
Политика 8 сентября 12:01
Азай Гулиев: На заседании ПА ОБСЕ была раскритикована деятельность Минской группы
Политика 12 июля 03:13
ПА ОБСЕ призвала сопредседателей МГ активизировать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 23:22
ПА ОБСЕ отвергла резолюцию против Азербайджана, России и Беларуси без голосования - Бахар Мурадова
Политика 9 июля 14:33
Комитет ПА ОБСЕ принял российский проект контртеррористической резолюции
В мире 8 июля 11:08
ПА ОБСЕ отклонила предложение армянских депутатов
Политика 7 июля 18:39
ПА ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан немедленно начать субстантивные переговоры
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 18:13
ПА ОБСЕ сожалеет о подрыве ядерных договоренностей России и США
В мире 7 июля 12:33
Муттонен надеется на восстановление мостов доверия на сессии ПА ОБСЕ в Минске
Беларусь 5 июля 17:04
Визит президента ПА ОБСЕ в Азербайджан может состояться осенью - вице-спикер
Политика 5 мая 12:55
Азай Гулиев: Азербайджан намерен укреплять отношения с ПА ОБСЕ
Политика 18 апреля 11:33
Азербайджанский депутат в ПА ОБСЕ ответил на претензии армян в связи с экстрадицией Лапшина
Нагорно-карабахский конфликт 27 февраля 19:50
Председатель ПА ОБСЕ посетит Беларусь 15-17 марта
Беларусь 27 февраля 17:29