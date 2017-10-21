В Грузии началось голосование на местных выборах

21 октября 2017 08:29 (UTC+04:00)

Избирательные участки для голосования на выборах в местные органы управления открылись в субботу в Грузии, передает РИА Новости.

Граждане страны будут выбирать 64 мэров городов и районов и депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Всего в масштабах страны открыто более 3,3 тысячи избирательных участков.

Регистрацию для участия в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа. В 64 муниципальных законодательных органа будут избраны более 2 тысяч депутатов.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лидеры Грузии призывают общество к активному участию в местных выборах
Грузия 20 октября 17:50
Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза
Грузия 20 октября 16:09
В тюрьмах Грузии откроется 10 избирательных участков
Грузия 20 октября 15:09
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Грузия 20 октября 13:03
В Правительстве Грузии желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми
Грузия 19 октября 16:22
В Грузии военных будут обучать профессиям сварщика и электрика
Грузия 19 октября 16:18
МВД Грузии переходит на чрезвычайный режим работы
Грузия 19 октября 12:04
Грузия потратила 15 млн. лари на борьбу с нашествием мраморных клопов
Грузия 18 октября 17:14
Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%
Грузия 18 октября 16:33
За местными выборами в Грузии будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек
Грузия 18 октября 15:38
Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%
Грузия 18 октября 14:36
Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности
Грузия 18 октября 13:12
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
Грузия 18 октября 13:02
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 18 октября 12:55
Грузия готова принять Мюнхенскую конференцию по безопасности
Грузия 18 октября 01:22
Шторм на побережье Грузии достигает пяти баллов
Грузия 17 октября 13:05
В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»
Грузия 17 октября 11:51
Грузия участвует в конкурсе профессиональных навыков в Абу-Даби
Грузия 17 октября 11:02