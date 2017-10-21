Премьер и президент Грузии проголосовали на выборах в местные органы власти

21 октября 2017 10:10 (UTC+04:00)

Премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили одними из первых проголосовали в субботу на местных выборах в Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на грузинское телевидение.

Выборы в местные органы власти проходят в субботу в Грузии. Гражданам страны предстоит выбрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органа (сакребуло). Всего в масштабах страны с 8.00 открылись более 3,3 тысячи избирательных участков.

На должность мэра Тбилиси претендуют 13 кандидатов. По мнению экспертов, победу может одержать кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе. Не исключается и проведение второго тура, вопрос лишь в том, кто составит конкуренцию Каладзе на следующем этапе выборов.

"Я отдал свой голос Тбилиси, в котором всем весело жить, в котором есть зеленые зоны, чтобы наше население могло свободно дышать, в котором система образования урегулирована и где есть высокая экономическая динамика. Я отдал голос еще лучшему Тбилиси", — заявил Квирикашвили около избирательного участка.

Президент отметил, что на предоставленных трех бюллетенях (для выборов мэра города, членов сакребуло по партийным спискам и членов сакребуло по одномандатным округам) он выбрал три разных субъекта, а не представителей одной команды. "Таков мой выбор", — подчеркнул Маргвелашвили.

Azernews Newspaper
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