В Турции задержан являющийся членом ИГ гражданин Грузии

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Трабзон на северо-востоке страны задержан член террористической организации «Исламское государство» (ИГ), 33-летний гражданин Грузии Гоша Шагнадзе, пишут в среду турецкие СМИ.

В ходе следствия Шагнадзе признал свои контакты с ИГ.

По данным СМИ, в результате обыска в квартире Шагнадзе были обнаружены пропагандистская литература, а также видеофайлы, доказывающие его причастность к ИГ.

Ожидается, что Шагнадзе будет депортирован из Турции в Грузию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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