В Турции задержан являющийся членом ИГ гражданин Грузии

10 января 2018 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Трабзон на северо-востоке страны задержан член террористической организации «Исламское государство» (ИГ), 33-летний гражданин Грузии Гоша Шагнадзе, пишут в среду турецкие СМИ.

В ходе следствия Шагнадзе признал свои контакты с ИГ.

По данным СМИ, в результате обыска в квартире Шагнадзе были обнаружены пропагандистская литература, а также видеофайлы, доказывающие его причастность к ИГ.

Ожидается, что Шагнадзе будет депортирован из Турции в Грузию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Международные валютные резервы Грузии в 2017 выросли на 10,3%
Грузия 09:20
На проведение выборов президента Грузии будут выделены 15 млн долларов
Грузия 9 января 14:54
Госпрограмма профинансирует строительство в регионах Грузии 37 новых гостиниц
Грузия 9 января 12:28
Контейнерные перевозки в порту Поти увеличились на 16%
Грузия 9 января 09:18
Азербайджан - крупнейший поставщик электроэнергии в Грузию
Энергетика 8 января 18:50
Оборонные реформы Грузии обсудят на сессии военного комитета НАТО
Грузия 8 января 10:10
Bloomberg включил Грузию в список самых горячих направлений 2018 года
Грузия 6 января 14:45
Грузия станет ассоциированным членом CERN
Грузия 6 января 09:30
В 2017 году Грузию посетили почти 1,7 млн туристов из Азербайджана
Грузия 5 января 13:37
После введения системы баллов в Грузии, водительских прав лишились 19 человек
Грузия 5 января 09:55
В Тбилиси ужесточили правила пожарной безопасности для проектировки жилых домов
Грузия 4 января 09:53
Азербайджан в 2018 г. удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе
Энергетика 3 января 13:49
Грузия - это люди: встреча со скульптором Ираклием Жвания и кулинаром Эсмой Кунчулия (ФОТО)
Интервью 2 января 10:03
В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния
Грузия 30 декабря 2017 21:04
Между Арменией и Грузией разразился церковный скандал
Грузия 30 декабря 2017 14:48
Нацбанк Грузии оштрафовал пять микрофинансовых организаций и коммерческий банк
Грузия 30 декабря 2017 12:13
Работы по расширению Южнокавзказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов (Эксклюзив)
Энергетика 30 декабря 2017 08:24
Пункт назначения – Боржоми (ФОТО)
Путешествия 29 декабря 2017 20:24