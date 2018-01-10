В Турции задержан являющийся членом ИГ гражданин Грузии

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Трабзон на северо-востоке страны задержан член террористической организации «Исламское государство» (ИГ), 33-летний гражданин Грузии Гоша Шагнадзе, пишут в среду турецкие СМИ.
В ходе следствия Шагнадзе признал свои контакты с ИГ.
По данным СМИ, в результате обыска в квартире Шагнадзе были обнаружены пропагандистская литература, а также видеофайлы, доказывающие его причастность к ИГ.
Ожидается, что Шагнадзе будет депортирован из Турции в Грузию.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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