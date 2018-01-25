Грузинские компании примут участие в выставке игрушек в Германии

25 января 2018 09:51 (UTC+04:00)

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии организовало участие трех грузинских компаний - ООО "Кодала", ООО "ДжеоТоиз", и ООО "Тамашобана" в выставке игрушек "Spielwarenmesse 2018" в Нюрнберге, Германии с 31 января по 4 февраля 2018 года, передает Грузия Online.

В области производства игрушек это мероприятие является одним из крупнейших и самых престижных в мире, в котором участвует более 2850 компаний по производству игрушек из 60 стран. Количество посетителей составляет около 73 000 человек ежегодно.

Цель участия в выставке игрушек "Spielwarenmesse 2018" заключается в содействии грузинских компаний, и установлении деловых связей с зарубежными потенциальными партнерами и заказчиками.

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