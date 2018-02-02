Грузия и Eurojust начали переговоры об оформлении двустороннего договора

2 февраля 2018 07:13 (UTC+04:00)

Вчера состоялась встреча заместителя министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе и президента Агентства правового сотрудничества ЕС (Eurojust) Ладислава Хамрана, пишет Грузия Online.

Начало переговоров для оформления соглашения о сотрудничестве между Грузией и Eurojust является частью процесса углубления сотрудничества с Евросоюзом и его органами в процессе европейской интеграции Грузии, преследующего целью создание единого пространства стандартов и регуляций с Евросоюзом в соответствующих сферах, в том числе в сфере юстиции.

Eurojust является единым органом юстиции Евросоюза, основной деятельностью которого является координация сотрудничества со странами-членами ЕС по уголовным делам, в том числе с государствами- нечленами партнерами Евросоюза, находящимися в процессе евроинтеграции.

По заявлению заместителя министра юстиции, кроме того, что отношение с Eurojust является обязательством, предусмотренным договором Ассоциации между Грузией и Евросоюзом, так же оно имеет большое значение для интеграции прокуратуры и правоохранительной системы Грузии в правовое пространство Евросоюза.

«Сотрудничество с Eurojust означает координированную борьбу с транснациональными преступлениями, установление высоких стандартов для судей, прокуроров, следователей, и других представителей системы правосудия, включение системы грузинского правосудия в систему правосудия Европы» — заявил Гоча Лорткипанидзе.

По словам заместителя министра юстиции, оформление соглашения по вопросам взаимного сотрудничества, и начало переговоров в является важным этапом этих отношений.

На мероприятии в Гааге присутствовали заместитель главного прокурора Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Нидерландов, начальник департамента международного публичного права Министерства юстиции Грузии, правовой советник миссии Грузии в Королевстве Нидерландов, представитель аппарата охраны персональных данных Грузии.

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Azernews Newspaper
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