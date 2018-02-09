Мэрия Тбилиси получила от Евросоюза грант

Евросоюз передал мэрии Тбилиси грант в размере 506 634 евро, который будет направлен на поддержку предпринимателей в столице, сообщает Новости-Грузия.

В рамках финансовой помощи в Тбилиси будет задействован бизнес-акселератор (социальный институт поддержки стартапов-НГ) для поддержки начинающих и мелких предпринимателей. Четырехлетний проект будет осуществлен в рамках гранта Евросоюза и мэрии Тбилиси.

Благодаря гранту, к бизнес-акселератору сможет обратиться любая действующая или зарегистрированная в Тбилиси компания. Здесь можно будет получить бесплатное рабочее пространство, консультацию по финансовым отчетам, налоговому законодательству, управлению кадрами, а также по юридическим вопросам и брендированию.

Для 100 успешных компаний бизнес-акселератор создаст веб-страницы, составит для них бизнес план и проведет адвокатирование с потенциальными партнерами. В рамках программы для предпринимателей проведут примерно 30 выставок-продаж.

«Я рад,что Тбилиси победил в конкурсе и выиграл грант Евросоюза, который будет использован для развития предпринимательства в столице, что очень важно. Наши предприниматели действительно нуждаются в помощи для развития, брендирования, маркетинга и юридической помощи, указанный грант обеспечит именно это», — заявил заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили.

В свою очередь, заместитель главы представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале отметил,что финансовая помощь ЕС будет способствовать усилению возможностей мэрии.

«Когда дело касается поддержки экономического развития, роль муниципалитета и местного самоуправления очень важна. Это тот уровень правления в стране, который близок к гражданам. Надеюсь, что этот проект и грант будет способствовать усилению возможностей муниципалитета и улучшению экономических условий местных жителей», — отметил Натале.

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