В Грузии установят нормы, связанные с качеством строительных материалов

Правительство Грузии установит нормы, связанные с качеством строительных материалов и примет соответствующее постановление, сообщает Грузия Online.



«После принятия строительного кодекса правительство Грузии должно разработать регламент, который упорядочит качество строительных материалов и установит требования к качеству строительства. С другой стороны, установит требования того, как должны быть размещены строительные материалы на рынке. Как только парламент примет этот кодекс, через несколько месяцев правительство примет соответствующие регламенты», - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе.



Согласно проекту строительного кодекса, правительство должно будет принять ряд нормативных актов.

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