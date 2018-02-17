Йоханнес Хан: Евросоюз продолжит поддержку Грузии в процессе реформ

17 февраля 2018 09:34 (UTC+04:00)

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан приветствовал значительный прогресс, достигнутый в отношениях Грузии и Евросоюза, и усилия властей Грузии для реализации реформ. Об этом еврокомиссар заявил на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, состоявшейся в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.

В ходе встречи Хан и Квирикашвили обсудили результаты, достигнутые после имплементации Соглашения об ассоциации и Соглашения о всеобъемлющей свободной торговле.

Беседа также коснулась обновленной комплексной повестки дня ассоциации Грузия-ЕС, в которой обозначены приоритеты до 2020 года, в том числе реформы для укрепления демократических институтов.

«Еврокомиссар Йоханнес Хан отметил, что Евросоюз готов продолжать поддержку правительства Грузии в процессе успешного осуществления реформ и повестки дня Грузии-ЕС. Йоханнес Хан еще раз подтвердил твердую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах», — сказано в сообщении на сайте правительства.

Квирикашвили отправился в Мюнхен накануне во главе делегации, в которую также вошли вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, глава Службы безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и советник премьер-министра Грузии по внешним связям Тедо Джапаридзе.

Помимо встреч с политиками, Квирикашвили будет принимать участие в различных мероприятиях, запланированных в рамках форума.

Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference) проводится ежегодно, как правило, в первой половине февраля. Ее цель — развитие международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, поиск путей мирного урегулирования конфликтов. Несмотря на то, что в ходе конференции обычно не подписывается никаких документов, она считается одним из основных международных мероприятий, посвященных вопросам безопасности.

В этом году в форуме принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и министров обороны.

Темами конференции в 2018 году заявлены будущее трансатлантических отношений, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

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