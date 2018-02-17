В Грузии бензовоз попал в ДТП, после чего взорвался

Бензовоз попал в ДТП на трассе Телави-Гомбори, близ села Кобадзе (регион Кахети) и взорвался, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Сообщается, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась и загорелась, а после взорвалась. Сам водитель успел вовремя выпрыгнуть из машины.

Административное дело ведется по статье "нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства", что предполагает штраф в размере от 50 до 300 лари (от 20,3 до 120,7 доллара).

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