В Грузии бензовоз попал в ДТП, после чего взорвался

17 февраля 2018 19:39 (UTC+04:00)

Бензовоз попал в ДТП на трассе Телави-Гомбори, близ села Кобадзе (регион Кахети) и взорвался, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Сообщается, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась и загорелась, а после взорвалась. Сам водитель успел вовремя выпрыгнуть из машины.

Административное дело ведется по статье "нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства", что предполагает штраф в размере от 50 до 300 лари (от 20,3 до 120,7 доллара).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мэттис: США продолжат поддерживать Грузию в вопросе интеграции в НАТО
Грузия 17 февраля 15:32
Йоханнес Хан: Евросоюз продолжит поддержку Грузии в процессе реформ
Грузия 17 февраля 09:34
Отношения между США и Грузией на очень высоком уровне - Квирикашвили
Грузия 17 февраля 00:03
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Экономика 16 февраля 20:57
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 16:26
Швейцарская компания Stadler Rail AG откроет в Тбилиси вагоноремонтный завод
Грузия 16 февраля 09:21
Мэрия Тбилиси ужесточит контроль за работами на инфраструктурных проектах
Грузия 15 февраля 09:32
Квирикашвили встретился с новым руководителем офиса по связи НАТО на Южном Кавказе
Грузия 14 февраля 09:27
Европейский инвестиционный банк профинансирует обновление тбилисского парка
Грузия 13 февраля 09:26
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Подмосковье
Грузия 12 февраля 09:29
Доход Грузии от туризма в 2017 году составил почти 3 млрд долларов
Грузия 10 февраля 13:31
В Грузии установят нормы, связанные с качеством строительных материалов
Грузия 10 февраля 09:35
Мэрия Тбилиси получила от Евросоюза грант
Грузия 9 февраля 11:01
Это настоящее удовольствие: грузинский режиссер в Баку
Культура 8 февраля 17:02
Boeing и Airbus будут закупать запчасти самолетов, производимые в Грузии
Грузия 8 февраля 09:20
Президент Грузии посетит Грецию
Грузия 8 февраля 03:06
Состоится трехстороннее заседание комиссий по иностранным делам парламентов Азербайджана, Турции и Грузии
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 16:30
Мэр Тбилиси опубликовал имущественную декларацию за 2017 год
Грузия 7 февраля 09:58