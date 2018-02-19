В Тбилиси вырастут штрафы за нарушение правил безопасности на стройках

В столице Грузии штраф за нарушение правил безопасности на строительстве увеличится до 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов). Об этом журналистам сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает Новости-Грузия.

Сегодня утром мэр города провел встречу с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, на которой обсуждались регуляции в области строительства. Мэрия выступает с инициативой ужесточить регуляции.

По инициативе правительства Грузии парламент готовит новые регуляции для обеспечения безопасности труда и строительных работ.

«Хочу поблагодарить парламент за поддержку. Изменения, которые мы планируем осуществить, являются важными с точки зрения безопасности на строительствах. Сегодня если есть нарушения на первом этапе, строители получают лишь словесное предупреждение, а в случае повторного случая предусматривается штраф в размере 3 тысяч лари (около 1 200 долларов). Согласно поправкам, штраф в случае первого же нарушения будет составлять 30 тысяч лари. А если несмотря на приостановку строительства инвестор продолжит работы, он будет оштрафован на 50 тысяч лари (более 20 тысяч долларов)», — сообщил Каха Каладзе.

При этом, если незаконное строительство ведется на земле, которая является государственной собственностью, штраф будет составлять 25 тысяч лари (около 10 тысяч долларов), а на частной собственности – 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).

Ираклий Кобахидзе в свою очередь отметил, что сегодня прошла окончательная консультация в связи с безопасностью труда и строительных работ и на основании этой инициативы в парламенте будет ускорено рассмотрение законопроекта.

«Для всех нас это очень болезненный вопрос — на строительных работах есть жертвы. Цель инициированного законопроекта – правильно отрегулировать этот вопрос. Дело касается ужесточения санкций и улучшения администрирования. Также предусмотрены санкции, которые касаются незаконного строительства. Это те вопросы, которые отображены в законопроекте. В конечном счете, они обеспечат существенное решение проблемы», — заявил Кобахидзе.

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