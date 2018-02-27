В Тбилиси горит крупный вещевой рынок

27 февраля 2018 02:15 (UTC+04:00)

Пожар возник на территории крупного вещевого рынка в центре Тбилиси, справиться с огнем пытаются около 35 пожарных бригад, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Имеди".

По данным телекомпании, "причины возникновения огня неизвестны". На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Владельцы торговых точек пытаются спасти свой товар. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники патрульной полиции. Прилегающая к рынку территория ограждена, движение автотранспорта ограничено.

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