Экономический рост в Грузии в январе составил 4,4%

В январе 2018 года экономический рост в Грузии составил 4,4%. Такие данные публикует Национальная служба статистики «Сакстат», сообщает Новости-Грузия.

По сравнению с январем 2017 года рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающая промышленность, оказание коммунальных, социальных и персональных услуг, строительство, торговля, гостиницы и рестораны.

Снижение показателей зафиксировано в оказании других услуг потребителям, сферах транспорта, производства-распределения электроэнергии, газа и воды, а также связи.

По предварительным оценкам «Сакстата», экономический рост в 2017 году составил 4,8%. К 2018 году в бюджет вложен прогноз экономического роста в размере 4,5 %.

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