Экономический рост в Грузии в январе составил 4,4%

28 февраля 2018 14:19 (UTC+04:00)

В январе 2018 года экономический рост в Грузии составил 4,4%. Такие данные публикует Национальная служба статистики «Сакстат», сообщает Новости-Грузия.

По сравнению с январем 2017 года рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающая промышленность, оказание коммунальных, социальных и персональных услуг, строительство, торговля, гостиницы и рестораны.

Снижение показателей зафиксировано в оказании других услуг потребителям, сферах транспорта, производства-распределения электроэнергии, газа и воды, а также связи.

По предварительным оценкам «Сакстата», экономический рост в 2017 году составил 4,8%. К 2018 году в бюджет вложен прогноз экономического роста в размере 4,5 %.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 17:03
Банки Грузии в январе увеличили прибыль
Грузия 09:23
В Тбилиси горит крупный вещевой рынок
Грузия 27 февраля 02:15
Минздрав Грузии задействует евростандарты проверки качества лекарств
Грузия 24 февраля 11:42
Дания выделит Грузии 27 млн евро на развитие демократии и экономики
Грузия 24 февраля 09:31
Из Кутаисского аэропорта будут осуществляться авиарейсы в Москву и Петербург
Грузия 23 февраля 09:36
Минэкономики Грузии выявило наиболее востребованные профессиональные сферы
Грузия 22 февраля 09:40
Турецкий холдинг построит в Грузии ветряную электростанцию
Грузия 21 февраля 09:34
В МИД Грузии будет создан директорат интеграции с ЕС
Грузия 20 февраля 09:35
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 20 февраля 08:01
В Тбилиси вырастут штрафы за нарушение правил безопасности на стройках
Грузия 19 февраля 12:35
В Грузии бензовоз попал в ДТП, после чего взорвался
Грузия 17 февраля 19:39
Мэттис: США продолжат поддерживать Грузию в вопросе интеграции в НАТО
Грузия 17 февраля 15:32
Йоханнес Хан: Евросоюз продолжит поддержку Грузии в процессе реформ
Грузия 17 февраля 09:34
Отношения между США и Грузией на очень высоком уровне - Квирикашвили
Грузия 17 февраля 00:03
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Экономика 16 февраля 20:57
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 16:26
Швейцарская компания Stadler Rail AG откроет в Тбилиси вагоноремонтный завод
Грузия 16 февраля 09:21