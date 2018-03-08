Оформлен документ о безвизовом режиме между Грузией и Сербией

Оформлен документ о безвизовом режиме с Сербией. Соглашение подписали первый вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. После задействования документа, граждане Грузии смогут путешествовать в Сербию без виз, пишет Грузия Online.

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство Сербии распространяет информацию о встрече, согласно которой, стороны обсудили развитие двухсторонних отношений.

Министр иностранных дел Сербии поблагодарил Грузию за непризнание Косово.

Было отмечено, что с этой точки зрения Грузия осуществляет конкретные шаги в международных организациях, например, она была против вступления Косово в ЮНЕСКО.

В рамках визита в Белград, Михаил Джанелидзе уже встретился с президентом и премьер-министром Сербии.

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