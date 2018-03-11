Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после завершения визита в Брюссель 9-10 марта отправляется в Вашингтон. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

По ее информации, у Маргвелашвили, в частности, запланированы встречи с американскими конгрессменами. "В рамках визита в США будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран и безопасности Грузии", - отмечается в сообщении.

Точные сроки визита в США пресс-служба грузинского лидера не приводит.

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