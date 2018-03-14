Президент Грузии обсудил в Вашингтоне вопросы подготовки к будущему саммиту НАТО

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках своего рабочего визита в Вашингтон провел в Конгрессе встречу с конгрессменом Джеральдом Конноли, сообщает Новости-Грузия.
Георгий Маргвелашвили говорил о существующих вызовах в сфере безопасности для региона и Грузии.
Президент Грузии поблагодарил конгрессмена за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции, которая не раз была зафиксирована в ходе инициирования и принятие резолюций в связи с Грузией.
Как заявил на встрече Георгий Маргвелашвили, важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологий и заявлений в поддержку, — эта поддержка подразумевает как территориальную целостность Грузии, так и вопросы евроатлантической интеграции.
Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.
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