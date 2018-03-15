В Грузию поступят крупные инвестиции

Холдинговая компания инвестиционного бизнеса «Капитал Грузии» в ближайшие годы планирует инвестировать в Грузию 500 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Грузии, передает Новости-Грузия.

По данным правительства, из 500 миллионов долларов, 300 миллионов являются еврооблигациями, которые «Капитал Грузии» разместил на фондовой бирже Ирландии.

«Я хочу поздравить «Капитал Грузии» с этим впечатляющим стартом. Я очень рад, что в страну поступит инвестиция в 300 миллионов долларов и будет размещена в таких стратегически важных сферах, как сектор туризма, энергетика, недвижимость и, действительно приветствуется, что негосударственная, нефинансовая компания впервые разместила облигации в лице евробондов и принесла 300 миллионов долларов», — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на пресс-конференции «Капитала Грузии».

Глава правительства также отметил рост прямых иностранных инвестиций в страну.

По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил около 1 миллиарда 861, 9 миллиона долларов, что на 16,2% больше чем в 2016 году.

«Те цифры, которые были опубликованы — это рост на 16,2% прямых иностранных инвестиций, и 1 миллиард 862 миллиона долларов, действительно впечатляют. Нас особенно радует то, что на 130% выросла реинвестиция. Реинвестирована, то есть возвращена в бизнес, сумма примерно в 712 миллионов долларов. Это сумма, которая, как правило, выходила за пределы страны», — сказал Квирикашвили.

Глава правительства пообещал, что в ближайшем будущем кабинет министров опубликует план помощи малому и среднему бизнесу.

«Мы планируем помочь не только начинающим бизнесменам, но и обычным малым и средним бизнесам. У нас уже есть определенные идеи в этом направлении. Экономический блок правительства уже работает над этим, и я уверен, что тот эффект, который создаст поток 300 миллионов долларов в эти секторы, прямо отразится на многих секторах – пищевой промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, коммуникациях и прочее», — отметил Квирикашвили.

Лидерами по инвестициям в Грузию являются Азербайджан (482,1 миллиона долларов), Турция (279 миллионов долларов) и Великобритания (250,4 миллиона долларов). Доля вложений этих стран составляет 54,3% от всего объема инвестиций.

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