Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией

Турция придает большое значение двусторонним отношениям, стратегическому партнерству и дальнейшему укреплению существующих политических и экономических связей с Грузией на высоком уровне. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с премьер – министром Грузии Георгием Квирикашили, передает Грузия Online.



Как сообщили в пресс-службе администрации премьер-министра, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы будущего сотрудничества. Было особо отмечено плодотворное сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Турции.

По словам Сулеймана Сойлу, подписанный сегодня с грузинским коллегой меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление этого сотрудничества.

В свою очередь, премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что подписание меморандума будет углублять сотрудничество в борьбе с трансграничной преступностью и укреплению безопасности обеих стран.

По его словам, тесные отношения между соответствующими органами Турции и Грузии очень важны в борьбе против криминала и организованной преступности.



Глава правительства отметил, что грузинская сторона ценит прочную позицию турецких властей и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции в евроатлантические структуры.

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