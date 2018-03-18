Сборная Грузии по регби выиграла Кубок европейских наций

18 марта 2018 22:45 (UTC+04:00)

Национальная команда Грузии обыграла сборную Румынии со счетом 25:16 в Тбилиси и стала победителем Кубка европейских наций нынешнего сезона, пишет Спутник Грузия.

Помимо Кубка европейских наций грузинские регбисты стали обладателями Кубка Антимоза Иверийского, который традиционно разыгрывается между сборными Грузии и Румынии.

На протяжении всего матча, состоявшегося на стадионе "Динамо арена" при заполненных до отказа трибунах, подопечные Милтона Хейга владели территориальным и игровым преимуществом. На счету грузинских регбистов три удачные попытки, авторами которых стали Лаша Ломидзе, Анзор Сичинава и Карлен Асеишвили. Две реализации забил Сосо Матиашвили. Также на счету грузинского фулбека два точно выполненных штрафных удара.

Лучшим игроком матч был признан Георгий Тхилаишвили, который во флеш-интервью после матча поблагодарил всех болельщиков, пришедших поддержать сборную на стадион и отметил, что команда выполнила главную цель сезона — вернула оба Кубка в Грузию.

Сборная Грузии на протяжении шести сезонов подряд становилась победителем Кубка европейских наций, до тех пор, пока в прошлом году их гегемонию не прервали румыны, победившие в решающем матче в Бухаресте со счетом 8:7.

Сборная Румынии смогла записать в свой актив только одну удачную попытку. Мяч в зачетную зону хозяев занес Андрей Радой. Реализация и один точно выполненный штрафной на счету Флориана Вайку.

Нынешняя победа в турнире стала для сборной Грузии десятой по счету.

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Azernews Newspaper
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