Посол: У Грузии есть сильная поддержка со стороны конгресса США

У Грузии есть сильная поддержка со стороны конгресса, — так прокомментировал американский посол Ян Келли инициативу принятия акта в поддержку Грузии, высказанную президентом страны Георгием Маргвелашвили во время визита в Вашингтон, сообщает Новости-Грузия.

Маргвелашвили посетил исследовательский центр Heritage Foundation в Вашингтоне и рассказал о проблемах, поднятых во время визита в США и акте поддержки Грузии.

Президент отметил, что важно определить долгосрочную стратегию отношений между Грузией и США, которая будет консолидировать существующие и практические инструменты, усилит безопасность Грузии и поможет ей достичь своих целей.

Маргвелашвили уверен, что акт о поддержке Грузии станет для страны историческим шагом, который на законодательном уровне укрепит статус Грузии как особого союзника США.

«Хочу заявить, что Грузия имеет очень сильную и двухпартийную поддержку со стороны конгресса Соединенных Штатов, и я, как представитель исполнительной ветви власти, надеюсь, что поддержка будет продолжена», — сказал посол США в Грузии Ян Келли.

Он также отметил, что «у президента Маргвелашвили состоялся очень успешный визит в Вашингтон. Он провел встречи с представителями конгресса, экспертами, а также с представителями сферы безопасности в Белом доме».

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