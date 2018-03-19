В Тбилиси будет летать кувейтская авиакомпания Jazeera Airways

Низкобюджетная кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с июня начнет выполнять регулярные рейсы в Тбилиси. О этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на директора «Объединения аэропортов Грузии» министерства экономики Кетеван Алексидзе, передает Новости-Грузия.

Jazeera Airways планирует выполнять рейсы по направлению Кувейт-Тбилиси трижды в неделю. При этом в компании не исключают увеличения частоты полетов в будущем.

Пассажиропоток между Грузией и арабскими странами Персидского залива демонстрирует стабильный рост. Так, в 2017 году пассажирооборот между Грузией и Кувейтом показал рост на 45%, а в целом с арабскими странами залива – увеличился на 53% по сравнению с 2016 годом.

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