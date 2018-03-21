Тбилиси присоединится к акции "Час земли"

По случаю "Часа земли" в Тбилиси состоятся марафон и велопробег, передает Sputnik Грузия.

Жители Тбилиси и гости столицы смогут принят участие в международной экологической акции "Час Земли" 24 марта.

Спортивное состязание, приуроченное к международной акции, пройдёт на территории, прилегающей к озеру Лиси, и будет состоять из двух этапов: велопробег на 6 км и марафон на 3 км. Начало состязания в 10:00 (по местному времени), сообщают организаторы мероприятия.

По словам организаторов, главная цель экологической акции — популяризация защиты природы, улучшение экосистемы города и пропаганда здорового образа жизни среди населения.

В этом году забег проходит при поддержке министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, мэрии Тбилиси и Федерации корпоративного спорта Грузии.

Всем участникам акции передадут памятные майки и сертификаты. Победитель получит специальный приз от спонсоров мероприятия, детали пока не разглашаются.

В рамках "Часа земли" организаторы акции уже традиционно призовут население, государственные и частные организации отключить электроэнергию на час с 20:30 до 21:30.

Международная акция "Час Земли"(Earth Hour) проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) с 2007 года.

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