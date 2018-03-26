Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью

26 марта 2018 09:21 (UTC+04:00)

Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью. Об этом президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили заявил в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что считает прекрасными перспективы развития сотрудничества с Беларусью. "Это дружба двух лидеров, которая уже принесла плоды. И не абстрактные, а конкретные. И это будет сотрудничество, которое будет осязаемо не теоретически, а практически для рядового белоруса и для рядового грузина. И перспектива только растет. Я не вижу ни одного фактора, который мог бы создать проблемы для этой перспективы. Мы видим большой ресурс в этих отношениях и между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами", - заявил Гиоргий Маргвелашвили.

Он также поделился впечатлениями от общения с президентом Беларуси Александром Лукашенко и отметил, что ему нравится подход белорусской стороны к развитию отношений. "Когда ты говоришь с президентом Беларуси, ты говоришь о том, как сделать лучше жизнь рядовых граждан. Вот это особенно для меня интересно. Поэтому мы смогли найти общие подходы, общий язык и через это сближение мы перешли уже на такой уровень отношений", - сказал грузинский лидер.

Гиоргий Маргвелашвили в этой связи очень образно обозначил большое число договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего 22-23 марта официального визита главы белорусского государства: "Это были не то что даже договоры. Это была целая библиотека. По-моему, мы подписывали в течение стольких... Эти договоры последовали за этой эмоцией - как изменить жизнь рядовых граждан к лучшему".

Он подчеркнул готовность Беларуси делиться опытом по различным направлениям. "Белорусы смотрят на нас не как на рынок, который нужно до конца употребить, а как на партнеров", - отметил Президент Грузии.

Гиоргий Маргвелашвили также подчеркнул большой опыт Александра Лукашенко на посту главы государства. "Человек, который встречался со многими лидерами, имеет отличные отношения с десятками лидеров мирового масштаба. Который делится с тобой этим опытом и смотрит на политические процессы с большим опытом тех отношений, которые у него давно были. Эти качества на меня влияют и облегчают конкретные переговоры и продвижение проектов, которые очень значимы сейчас для Грузии", - сказал грузинский лидер.

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Azernews Newspaper
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