Грузия и Израиль планируют создание совместных предприятий в IT направлении

27 марта 2018 09:17 (UTC+04:00)

Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в рамках рабочего визита в Израиле провел встречу с частным сектором в Институте экспорта, сообщает Грузия Online.

На встрече грузинская сторона ознакомила израильские компании с экономическими тенденциями, текущими и запланированными реформами в Грузии, бизнес и инвестиционным климатом страны.

По заявлению первого вице-премьера Дмитрия Кумсишвили, на встрече грузинская сторона также ознакомила израильские компании с соглашениями Грузии о свободной торговле с другими странами.

"Мы предложили израильским компаниям Грузию, как платформу для открытия предприятий, и в последующем вывоза произведенной в Грузии продукции в страны, с которыми у Грузии есть соглашение о свободной торговле"- заявил Дмитрий Кумсишвили.

На встрече разговор коснулся также инновационной экосистемы, которая создается в Грузии.

"С данной точки зрения нам нужен опыт Израиля, являющегося поддерживающей инновации, и ведущей инновационной страной в мире. В данном направлении будет весьма интересно сотрудничество, поскольку мы предложим молодежи специальные учебные курсы. А также будет создано несколько совместных предприятий, которые будут работать в IT направлении"- отметил Дмитрий Кумсишвили.

В то же время, на встрече с израильскими компаниями в Институте экспорта Израиля разговор коснулся направления кибер безопасности.

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Azernews Newspaper
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