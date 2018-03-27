Грузия представила в Брюсселе «Годовую национальную программу» интеграции в НАТО

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне заместителей постоянных представителей, сообщает Новости-Грузия.

Первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани представил десятую по счету «Годовую национальную программу», утвержденную государственной комиссией по интеграции в НАТО.

На заседании комиссии НАТО-Грузия союзники выразили поддержку интеграции Грузии в НАТО и положительно оценили повестку дня реформ, представленных «Годовой национальной программой».

Документ был оценен как ориентированный на результат, амбициозный и всеобъемлющий. Союзники заострили внимание на важности последовательного и успешного осуществления реформ. При этом было отмечено, что Грузия успешно использует все инструменты, которые приближают страну к членству в альянсе.

Давид Залкалиани поблагодарил союзников за поддержку евроатлантических устремлений Грузии, вклад в усиление обороноспособности страны и помощь в процессе осуществления реформ.

Кроме того, было подчеркнуто значительнейшее участие Грузии в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Разговор также коснулся о сложившейся в Черноморском регионе обстановке в плане безопасности и усилий Грузии включиться в мероприятия НАТО, направленные на укрепление региональной безопасности.

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