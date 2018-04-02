Премьер Грузии поздравил иудеев с праздником Песах

2 апреля 2018 09:42 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил иудеев с праздником Песах, пожелав им счастья, духовного мира и процветания, сообщает Грузия Online.

В своем обращении глава грузинского правительства отметил, что недавно Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии присвоило статус памятника традиции грузино-еврейских отношений, насчитывающей 26 веков.

«Поздравляю наших сограждан евреев и весь еврейский народ с праздником Песах. Борьба израильского народа за освобождение от рабства для всего мира является примером любви к свободе и преданности. Для нас очень дорога 26-вековая дружба, связывающая грузинский и еврейский народы. Этой уникальной традиции взаимоотношений мы присвоили статус памятника нематериального культурного наследия», — говорится в обращении, размещенном на фейсбук-странице премьера Грузии.

Песах — праздник в память об Исходе евреев из Египта в середине XIII века до н.э., освобождении от рабства и обретении родины. В Израиле это семидневный праздник, хотя за пределами страны он отмечается восемь дней. Первый и последний дни самого важного праздника в Израиле — выходные, а остальные пять считаются полупраздничными, на которые не распространяются законы субботы.

В этом году в Израиле Песах начали праздновать вечером в пятницу, 30 марта, а продлится он до вечера 6 апреля.

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