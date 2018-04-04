В Грузии подорожали продукты и коммунальные услуги

4 апреля 2018 14:44 (UTC+04:00)

В марте 2018 года инфляция в Грузии составила 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат), передает Новости-Грузия.

За минувший год больше всего выросли цены на продовольствие, алкогольные напитки и табак, а также в секторе здравоохранения и коммунальных услуг.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки за год выросли на 1,6%. Цены на молоко, сыр и молочные продукты и яйца увеличились на 4,9%. В годовом исчислении также особенно подорожали фрукты – на 25,6% в сравнении с мартом 2017 года. Цены на мясо за год увеличились на 4,4%; на масло и жиры – на 3,2%; на кофе, чай и какао – на 2,9%; на овощи и бахчевые – на 7%; на рыбу – на 2,8%.

В тоже время, за год цены снизились на сахар, варенье, мед, шоколад и кондитерские изделия – на 2,5%.

На табак и спиртные напитки за год цены выросли на 6,2%. В сравнении с мартом 2017 года табачные изделия подорожали на 11,2%, а алкоголь – на 1,1%.

Цены на коммунальное обслуживание увеличились на 4,7%. Если говорить об отдельных видах услуг, то цены на услуги водоснабжения за год увеличились на 7,7%, а на 5,4% — цены на электричество и газ.

В сфере здравоохранения за год цены увеличились на 3,7%. Здесь цены выросли для следующих подгрупп: медицинские товары, техника и оборудование (4,4%), амбулаторные услуги (4,1%), больничные услуги (2,4%).

В марте 2018 года месячный уровень инфляции составил -0,4%. По сравнению с тем же месяцем прошлого года изменение индекса потребительских цен (годовой уровень инфляции) увеличилось на 2,8%.

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