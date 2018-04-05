ЕБРР выделил 500 тысяч евро для модернизации транспортной сети Тбилиси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил грант в размере 500 тысяч евро для модернизации транспортной сети Тбилиси, передает Новости-Грузия.

Соответствующее соглашение сегодня подписали мэр Тбилиси Каха Каладзе и директор ЕБРР по региону Кавказа, Молдовы и Беларуси Бруно Балванера.

Грант оплатит работу французской компании «Sistra», которая победила в конкурсе на составление детального плана реструктуризации столичной автобусной сети для мэрии Тбилиси.

На сегодняшний день в Тбилиси 530 автобусов, которые обслуживают 101 маршрут, — в мэрии считают, что этого явно недостаточно.

В ближайшие четыре года мэрия планирует закупить еще 700 новых автобусов. Из них 100 автобусов поступят в столичный автопарк до конца года. Кроме того, мэрия Тбилиси планирует закупить новые поезда и вагоны метро.

На основе исследования компания «Sistra» разработает многокомпонентную, расписанную в сроки программу, которая станет одним из главным документом развития общественного транспорта столицы. Компания должна представить мэрии документ в течение 15 месяцев.

«В результате указанного соглашения, исследование, которое будет проведено в ближайшем будущем, станет важным документом развития общественного транспорта. В результате население столицы должно получить комфортный, быстрый и безопасный общественный транспорт, который будет приспособлен для нужд пассажиров и полностью удовлетворит нагрузку города», — заявил Каладзе.

До составления программы компания изучит и запланирует новые маршруты для автобусов и микроавтобусов. Процесс учитывает и специфику работы метрополитена.

Компания «Sistra» должна представить карты каждого маршрута, количество движущихся по маршруту автобусов, расписание остановок, ареалов пересадок и так далее. При этом компания передаст мэрии Тбилиси транспортную модель – ту специализированную программу, которая используется во время составления транспортной сети.

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