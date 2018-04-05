Wizzair начинает выполнение прямых рейсов между Грузией и Румынией

5 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

Между Грузией и Румынией будут осуществляться прямые авиарейсы. Первый рейс будет выполнен компанией «Wizzair» из Международного аэропорта Бухареста в Кутаиси 3 июля, передает Грузия Online.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Стоимость билетов, которые уже можно приобрести, составит от 74.99 лари (от 43 лари с дисконтной картой).

Румыния – 14 страна по счету и 20- е направление, по которому совершает рейсы компания «Wizzair» из Кутаисского международного аэропорта.

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Azernews Newspaper
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