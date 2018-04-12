Грузию посетят несколько групп инвесторов из ОАЭ

12 апреля 2018 09:56 (UTC+04:00)

Находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили в составе официальной делегации Грузии принял участие во встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили и наследником трона Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом Бин Заед Аль Нахаяном.

По информации пресс-службы министерства экономики, Дмитрий Кумсишвили поблагодарил шейха Мохаммеда Бин Заед Аль Нахаяна за возможность побеседовать и помощь, которую пообещал оказать грузинской стороне по различным направлениям.

В частности, речь идет о помощи в вопросе оформления соглашения о свободной торговле со странами залива, а также о попадании грузинских продуктов в супермаркеты и гипермаркеты Эмиратов, приезде в Грузию групп инвесторов из ОАЭ, которые изучат новые инвестиционные возможности страны.

«Для изучения новых инвестиционных возможностей страны, Грузию посетят несколько важных делегаций из Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы в последующем решение было принято на благо обеих стран», - заявил Дмитрий Кумсишвили.

По словам первого вице-премьера, на встрече внимание было заострено на вопросе ускорения оформления соглашения о свободной торговле Грузии со странами залива. Было отмечено, что в этом направлении важнейшей является добрая воля руководства ОАЭ, также, как и решения о создании совместного экономического комитета и инвестиционной группы Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Важно посещение Грузии такими компаниями, как крупнейшая девелоперская компания „EMAAR”, которая изучит в Грузии возможность развития гостиничного бизнеса», - заявил Дмитрий Кумсишвили. По его информации, внимание будет заострено как на центральных городах Грузии, так и морских курортах. По словам первого вице-премьера также важно, чтобы был изучен вопрос развития горных курортов.

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