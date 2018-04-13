Саудовский лоукостер Flynas запускает рейсы в Грузию

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas начнет работать на грузинском рынке, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Первый рейс в грузинскую столицу Flynas выполнит 1 июня. В Тбилиси самолеты саудовской авиакомпании будут летать из Эр-Рияда, Эд-Даммама и Джидда.

Рейсы Эр-Рияд – Тбилиси – Эр-Рияд будут выполняться с 3 июня с частотой четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, пятница и воскресеньям. Рейсы Эд-Даммам – Тбилиси – Эд-Даммам саудовская авиакомпания начнет осуществлять с 1 июня с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы Джидда – Тбилиси – Джидда со 2 июня будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Пассажиров по указанным маршрутам будут доставлять самолеты типа Airbus A320.

Агентство гражданской авиации уже выдало компании разрешение на полеты, сообщили в ведомстве.

Flynas является первой саудовской бюджетной авиакомпанией, основанной в 2007 году. В настоящее время еженедельно Flynas выполняет до тысячи авиарейсов по 53 международным и 23 местным направлениям.

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