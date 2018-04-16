В Грузии будет невозможно получить кредит без подтверждения доходов

16 апреля 2018 10:17 (UTC+04:00)

В Грузии банки и небанковские кредитные компании будут обязаны выдавать кредит лишь в том размере, в каком заемщик имеет возможность его обслуживать, сообщает Грузия Online.

Национальный банк Грузии начал работать над соответствующим документом — «О рамках ответственного кредитования», согласно которому должен определяться максимальный лимит коэффициентов обслуживания и обеспечения кредита.

По информации Национального банка Грузии, необходимость разработки документа была обусловлена быстрым ростом кредитной задолженности у физических лиц, Нацбанк уже подготовил рабочую версию документа, а инициирование его окончательного варианта планируется после консультаций с частным сектором.

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