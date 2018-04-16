Кумсишвили: МВФ поддерживает экономическую политику Грузии

16 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

Успешное завершение второго обозрения подтверждает, что Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает экономическую политику Грузии, об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает Грузия Online.

Кумсишвили сделал заявление на брифинге, проведенном в связи с успешным завершением второго обозрения программы «Механизма расширенного финансирования» (EFF) Международного валютного фонда.

По словам министра, МВФ оценил как успешный ход экономических реформ, большинство которых расписаны в программе Грузии с МВФ.

«Высокий экономический рост, который был зафиксирован в Грузии в 2017 году и продолжился в 2018 году, дает основания для исполнения правительством всех взятых обязательств и сохранения успешного прогресса в направлении имплементации реформ», - завил Кумсишвили.

По его словам, для быстрого экономического развития страны необходимо, чтобы у общественности было ощущение того, что правительство проводит верную и последовательную экономическую политику.

Первый вице-премьер поблагодарил членов миссии МВФ и лично и лично ее руководителя Мерседес Веру-Мартин, за проделанную работу и достигнутый результат.

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