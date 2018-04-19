Массачусетский технологический институт создаст в Грузии лабораторию стартапов

19 апреля 2018 09:48 (UTC+04:00)

Массачусетский технологический институт (MIT) создаст глобальную лабораторию стартапов. Об этом сообщает министерство образования и науки Грузии, передает Новости-Грузия.

Массачусетский Технологический университет, официально зарегистрированный в 1861 году, является одним из ведущих исследовательских университетов мира в направлении науки и технологий. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.

Лаборатория стартапов откроется на базе Тбилисского университета технологий и бизнеса в Тбилиси (BTU).

Грузинские студенты будут работать над технологическими проектами под руководством специалистов Массачусетского технологического института. Им также помогут в продвижении своих проектов на международном рынке.

Стоимость обучения в этой программе будет полностью покрывать Тбилисский университет технологий и бизнеса.

Детали сотрудничества с MIT обсудили министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели и ректор BTU Михаил Батиашвили.

Чхенкели приветствовал сотрудничество грузинского университета с ведущим американским вузом и обещал оказать всяческую помощь.

В Минобразовании отмечают, что создание глобальной лаборатории стартапов даст возможность грузинским студентам ознакомиться с наилучшей предпринимательской культурой мира и создать инновационный бизнес.

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Azernews Newspaper
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