В Тбилиси прибудут два чартерных рейса с корейскими туристами

25 апреля 2018 15:02 (UTC+04:00)

В мае 2018 года корейская авиакомпания «Korean Air» выполнит два чартерных рейса между Сеулом и Тбилиси, сообщает Новости-Грузия.

Рейсы запланированы на 17 и 31 мая – самолеты Airbus A330 привезут в Грузию корейских туристов.

Korean Air — национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, один из четырёх авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

Korean Air входит в первую двадцатку ведущих авиакомпаний мира по объёму перевозимых пассажиров, имеет маршрутную сеть на международных направлениях в 128 городах 45 стран мира; внутри страны компания выполняет полеты в 12 пунктов назначения. Главными хабами авиакомпании являются два международных аэропорта Сеула — Инчхон и Кимпхо.

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