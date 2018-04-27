МИД Грузии выражает соболезнования семьям жертв несчастного случая в Израиле

Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям жертв несчастного случая в Израиле, передает Грузия Online.



«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую скорбь в связи с несчастным случаем, произошедшим в Нахал-Цафит (Nahal Tsafit), к югу от Мертвого моря, жертвами которого стали 10 молодых людей.



В эти тяжелые минуты Грузия выражает соболезнования израильскому народу, семьям погибших и их близким, желает пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении МИД.

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