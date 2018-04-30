Квирикашвили оценил нынешние отношения Грузии и НАТО

Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на форуме народной дипломатии НАТО — Грузия в Тбилиси, передает РИА Новости.

"Хочу отметить, что, с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога, таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надежным и достойным партнером альянса", — заявил Квирикашвили.

По словам премьера, "члены альянса признают, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к членству в НАТО".

"Следовательно, со стороны НАТО есть твердое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооруженных сил и оборонных институтов", — добавил грузинский глава правительства.

Квирикашвили также рассказал, что накануне провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, который в свою очередь выразил поддержку Вашингтона на пути членства Грузии в НАТО и ЕС и поддержал территориальную целостность и суверенитет страны.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в НАТО. Он добавил, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме — пока не решено.

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